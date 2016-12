Ein kleines Kind spielt mit einem Tannenzweig, ein anderes saugt an seinem Schoppen. Die aufgereihten Stühle reichen nicht, Helfer stellen flink weitere auf. Die Erwachsenen schenken sich Küsschen und Umarmungen. Am Boden sind farbige Tücher ausgebreitet, Hunderte Kerzen warten darauf, angezündet zu werden.

Gestern Sonntag um 10 Uhr sitzen rund 200 Menschen in der «3×3-Halle» in Hunzenschwil. Was nach einer einfachen Kopfrechnung tönt, ist der Name einer Kirchgemeinde: «3×3emk», evangelisch-methodistische Kirche. Jeder wird unter der Eingangstür mit einem Handschlag begrüsst. Ein Beamer projiziert vorne im Saal auf die Leinwand: «Wo wäre ich, wäre nicht der Herr an meiner Seite gewesen?» Auf der Bühne hat sich ein Chor aufgestellt. Der Dirigent gibt mit dem E-Piano den Einsatz: «The lord is my light and my salvation» – der Herr ist mein Licht und meine Erlösung. Pfarrer Nussbaumer und seine Kollegin Katrin Bachmann begrüssen «alle Gäste, die zum ersten Mal hier sind, und alle, die jeden Sonntag kommen».