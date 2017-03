Devin (Name geändert) schüttelt immer wieder den Kopf, sagt draussen auf dem Korridor, er wisse nicht, warum er das getan habe. «Das» war Betrug und hat den 34-Jährigen vor Gericht gebracht, wo er ohne Anwalt erschien. Eine bedingte Geldstrafe von 27 000 Franken und 2000 Franken Busse forderte der Staatsanwalt.

Devin ist ein höflicher, unscheinbarer Mann, Handwerker mit Lehrabschluss in der Tasche, bis dato tadellosem Leumund, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. 2012 hatte er sich selbstständig gemacht. Das Geschäft war so gut gelaufen, dass er Ende 2015 einen Mitarbeiter einstellte. Nachdem der nicht zu Devins Zufriedenheit arbeitete und weil der Betrieb Anfang 2016 finanzielle Probleme hatte, entliess Devin den Mann im April. «Die Zahlungsmoral der Kunden war sehr schlecht, hinzu waren die zusätzlichen Lohnkosten gekommen», so Devin.

Inzwischen stehe er finanziell wieder viel besser da. Letztes Jahr aber war Devin zwecks finanzieller Sanierung auf eine verhängnisvolle Idee gekommen. In den vom Entlassenen liegen gelassenen Unterlagen hatte er einen Block gefunden, auf dem die Kundennummern notiert waren, die der vormalige Arbeitgeber des Ex-Mitarbeiters als Kunde bei zwei Grosslieferanten hatte. Devin besorgte sich eine Prepaid-Karte fürs Handy und bestellte an einem Tag im September innerhalb von zwei Stunden bei beiden Firmen Material – einmal im Wert von knapp 11 000 und einmal für 18 700 Franken. Die Ware liess er auf eine Baustelle in der Region liefern und holte sie mit gemieteten Lieferwagen dort umgehend ab.

Beim Bestellen hatte er sich unter dem Namen eines Kadermitarbeiters des Unternehmens gemeldet, zu dem die Kundennummern gehörten. Als Devin bei der einen Firma nochmals eine Bestellung geordert hatte, flog der Betrug auf: Zwecks Rückfrage hatte der Lieferant dem rechtmässigen Kunden eine Mail geschickt, wobei herauskam, dass das besagte Kadermitglied in den Ferien weilte.

Die Frau wusste von nichts

Drei Tage später war Devin festgenommen, und sämtliche unrechtmässig bestellte Ware sichergestellt worden. Devin hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt, und auch vor Einzelrichterin Gabriella Fehr gab er alles zu. Seiner Frau hingegen hatte er weder von seinen Verfehlungen noch von dem Gerichtsverfahren erzählt. Er habe sie nicht belasten wollen, sagte er kleinlaut und wischte sich Tränen aus den Augen. Auf entsprechende Worte der Richterin versprach Devin, dies nachzuholen. «Ich habe mit meiner Frau auch eine Vereinbarung getroffen, dass ich wenigstens die Wochenenden mehr als bisher mit der Familie verbringe.» Bisher habe er fast rund um die Uhr «gchrampfet» und an Wochenenden die ganze Büroarbeit erledigt.

Mildernde Umstände

«Ich bin gar nicht froh und entschuldige mich für das, was ich getan habe», so Devins Schlusswort. Gerichtspräsidentin Fehr sprach den 34-Jährigen schuldig und verurteilte ihn zu 14 000 Franken Geldstrafe bedingt und 1800 Franken Busse. «Sie waren, so viel ist klar, überarbeitet, was das Ganze bis zu einem gewissen Grad verständlich macht. Allerdings darf jetzt gar nichts mehr passieren.» Und es sei wirklich sehr wichtig, dass er mit seiner Frau über die Sache rede, «damit jemand da ist, der bei Alarm die Notbremse ziehen kann».