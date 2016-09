Eine Premiere konnte Moderator und az-Chefredaktor Christian Dorer gleich zu Beginn verkünden: Noch nie waren drei Regierungsräte gleichzeitig zu Gast im «TalkTäglich». Das Trio Urs Hofmann (SP), Alex Hürzeler (SVP) und Stephan Attiger (FDP) verbindet ein Ziel: die Wiederwahl am 23. Oktober. Ein Unterfangen, das für Bisherige meist ohne grosse Schwierigkeiten und Misstöne zu schaffen ist. Umso erstaunlicher mutete deshalb die Kritik aus der eigenen Partei an, mit der sich Alex Hürzeler jüngst konfrontiert sah.

Darauf angesprochen, sagte der SVP-Regierungsrat: «Diskussionen gibt es auch in anderen Parteien.» Dort würden diese allerdings nicht an die Öffentlichkeit gelangen. «Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir intern darüber diskutieren würden.» Zu seiner Doppelrolle als Mitglied der Exekutive und der SVP erklärte Hürzeler: «Ein Regierungsrat trägt drei Hüte, die er auch in dieser Reihenfolge vertreten soll.» Erstens sei er Teil einer Kollegialbehörde, zweitens Departementsvorsteher und drittens Parteimitglied.