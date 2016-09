Ebenfalls für den «Beobachter Prix Courage» nominiert sind weitere Persönlichkeiten aus den Kantonen Luzern, Wallis, Bern, Zürich und Zug.

Die Wahl des Preisträgers wird sowohl durch das Publikum via Telefon- und SMS-Voting als auch durch die Jury unter der Leitung von Ständerätin Pascale Bruderer erfolgen. Der «Beobachter Prix Courage» ist mit 15‘000 Franken dotiert. Der Preisträger wird am 4. November in feierlichem Rahmen in Zürich geehrt.