Weiter soll die Kirche den Seelsorgern aber auch Sicherheit in diesem Thema geben. Einereits als eine «Bewusstseinsstärkung im Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten», wie Wismann-Baratto erklärt, andererseits sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch wissen, wie sie mit problematischen Situationen in der Gemeinde umgehen können.

Der Besuch des Kurses ist obligatorisch. Das schliesst nicht nur Priester und Diakone, sondern auch Laientheologen und Katecheten, die als Religionslehrer tätig sind, mit ein.

«Schmaler Grat für Seelsorger»

«Eine Seelsorge-Beziehung darf nie in ein private Beziehung uminterpretiert werden», stellt Wismann-Baratto klar. Es dürfe nicht darum gehen, dass im Kontakt zum Gegenüber eigene Bedürfnisse eine Rolle spielen. Seit drei Jahren ist die Suhrerin als Ansprechsperson Mitglied im «Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum Basel» tätig.

«Als Seelsorger bewegt man sich auf einem schmalen Grat», bestätigt auch Kurt Grüter, Leiter des Pastoralraumes «Unteres Freiamt» gegenüber «Horizonte». Der Wohler kam als Mitglied einer Expertenkommission zu sexuellen Übergriffen in der Pastoral bereits mit dem Thema in Kontakt. Der aktuelle Kurs hat einen guten Zugang zur Thematik, ist Grüter überzeugt. Und auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kam der Kurs bisher gut an. Sie schätzten vor allem den Austausch mit anderen Seelsorgenden.