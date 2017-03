Seit Beginn der neuen Legislatur im Januar hat der Grosse Rat ganze dreimal getagt, wovon eine Sitzung der Wahl des neuen Ratspräsidenten gewidmet war. Man trifft sich wieder am 9. Mai. Das stört Grossrätin Edith Saner (CVP) und ihren Fraktionskollegen Herbert Strebel. Es gelte doch, dass das Parlament (ausser in der Ferienzeit) in der Regel am Dienstag tagt, schreiben die beiden jetzt in einem Vorstoss. Tatsache sei aber, «dass seit längerer Zeit von den bereits gekürzten Sitzungen weitere Streichungen vorgenommen werden. Es scheint, dass die Geschäftstätigkeit ganze Tage im wöchentlichen Rhythmus nicht mehr auslastet». Das verschaffe zwar «freie Tage», aber es zeige auch auf, dass komplexe Geschäfte mangels Kontinuität der Sitzungen in Fraktionen und auch fraktionsübergreifend nicht in der gewünschten Tiefe vorbereitet werden können, bemängeln die beiden.

Saner und Strebel fragen sich, ob ein anderer Sitzungsrhythmus Abhilfe schaffen könnte. Die beiden verweisen etwa auf die Kantone Solothurn und Luzern, wo das Kantonsparlament in Sessionen tagt. In Zürich ist es in der Regel ein halber Tag pro Woche, in Basel-Stadt ist es im Monat zweimal ein Tag (ausgenommen sind auch hier immer die Ferienmonate).