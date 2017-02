Von den ungewissen Erfolgsaussichten lässt sich auch Marianne Binder, Präsidentin der CVP Aargau und früher Kommunikationschefin der CVP Schweiz, nicht einschüchtern. Ihre Fraktion hat kürzlich im Grossen Rat eine Standesinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe durchgebracht. Zwar sagte das Volk knapp Nein zur CVP-Initiative gleichen Namens, aber die grosse Mehrheit der Kantone – auch der Aargau – stimmte zu. «Damit haben wir echte Chancen». Binder: Die eidgenössischen Räte müssen sich gut überlegen, ob sie ein Anliegen abschmettern wollen, das die Stände gutgeheissen haben und das von einer deutlichen Mehrheit des Grossen Rates überwiesen worden ist.» Die Initiative diene aber auch dazu, Druck zu machen auf das Bundesparlament: «Die Abschaffung der Heiratsstrafe bei den Steuern ist zwar endlich auf gutem Weg, ganz anders sieht es aber bei der finanziellen Diskriminierung der Rentnerpaare aus. So lange diese nicht beseitigt ist, lassen wir nicht locker.»

Bruderer: Zurückhaltung

Wie schätzt die Ständerätin und Politologin Pascale Bruderer die Standesinitiative ein? Sie sei ein gutes Instrument für die Kantone, um sich in Bern Gehör zu verschaffen, schickt Bruderer voraus. Sie empfiehlt aber, es zurückhaltend einzusetzen und Acht zu geben auf eine gute Vorbereitung. Es komme nämlich jeweils sehr darauf an, «ob die Initiative sauber erarbeitet worden ist und Entwicklungen auf Bundesebene oder in anderen Kantonen mitberücksichtigt oder ob es sich um einen Schnellschuss handelt.»

Bruderer ist im nicht sicher, ob so eine Initiative in jedem Fall das richtige Instrument ist. Man könne mit einem Anliegen natürlich auch an sie, an Ständeratskollege Philipp Müller oder an Aargauer Nationalräte gelangen: «Ich treffe mich regelmässig mit allen Mitgliedern des Regierungsrats einzeln. In diesen Gesprächen beleuchten wir die bundespolitischen Vorlagen aus Aargauer Sicht, können aber auch aktuelle Anliegen des Kantons neu aufgreifen und gemeinsam überlegen, wie sie einzubringen sind. Manchmal lässt sich ein Anliegen durch gezielte Gesprächsvermittlung in Bern oder mit einem parlamentarischen Vorstoss in einer der beiden nationalen Kammern besser voranbringen, oder man kann eine Initiative in Absprache geschickter formulieren, oder ein besseres Timing wählen.» Gerade bei Standesinitiativen mache ein frühzeitiger Dialog mit der Aargauer Delegation sicher Sinn – und hier ortet sie Verbesserungspotenzial. Ausserdem gibt es teilweise Anliegen, bei denen sich gleich mehrere Kantone mit einer Standesinitiative melden. Jüngst etwa zu den umstrittenen Gewässerabständen. In solchen Fällen könne man auch auf interkantonale Gremien wie die Umweltschutzdirektorenkonferenz zurückgreifen, empfiehlt Bruderer.