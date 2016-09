An der Diskussionsrunde nimmt auch Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, teil. «Der Wirtschaftsgipfel soll ein öffentliches Zusammenkommen von Politikern, Unternehmern und der Bevölkerung sein», sagt Schöni.

Theres Schöni wünscht sich einen schonenden Umgang mit den Ressourcen und eine in allen Lebensbereichen nachhaltige Gesellschaft. Sie kandidierte im vergangenen Jahr für die LOVB für den Nationalrat. Am 23. Oktober möchte sie in den Grossen Rat gewählt werden.

Mit ihrem Grossratswahlkampf habe die Veranstaltung aber nichts zu tun. «Nein, der Wirtschaftsgipfel ist eine eigenständige Veranstaltung, um ganzheitliche Lösungen zu finden. Da geht es um uns alle», sagt sie.

Es sind unkonventionelle Lösungen, die Schöni anstrebt. Die LOVB plädiert unter anderem für «mehr Demokratie im Geldwesen». Geld soll nur noch als Wertmassstab für reale Dienstleistungen dienen, es dürfe weder negative noch positive Zinsen geben: «Zinsen und Spekulationen bewirken eine Geld- und Wertverminderung.»

«Geldverbuchungszentralen»

Aufgrund von globalen Ungleichgewichten und der Übersättigung von internationalen Konzernen werde das Schweizer Gewerbe zurückgedrängt. Arbeit und Know-how würden so ausgelagert. «Wir wollen die Binnenwirtschaft mit Ausgleichsklauseln und fairen Preisen und Löhnen stärken.»

Schöni schlägt vor, die Gemeinden könnten Gutscheine ausgeben, die man in der ganzen Schweiz einlösen kann, «oder eine eigenständige Geldverbuchungszentrale einrichten, um die Finanzierungslücke zu füllen».

Wenn jemand nicht mehr in der Privatwirtschaft arbeiten könne, solle er sich anderswo sinnvoll und fähigkeitsgerecht einbringen können. «Arbeit gibt es genug, man kann Arbeit auch kreieren.» Die LOVB fordert nicht zuletzt eine strikte Ausländerpolitik.

Theres Schöni findet, man müsse die Verursacher von Korruption und Machtmissbrauch in der Welt völkerrechtlich und finanziell zur Rechenschaft ziehen und «in internationalen Kooperationen» gegen die Korruption vorgehen. «Ziel muss es sein, dass jedes Land im Inneren ausgeglichen funktioniert. Dann ist ein freier internationaler Austausch möglich», sagt Schöni. Bis es so weit sei, müsse man aber klare Regeln aufstellen.

Thomas Gröbly, Dozent für Ethik an der Fachhochschule Nordwestschweiz, hält am Wirtschaftsgipfel ein Inputreferat zu den Potenzialen und zur Förderung der lokalen Wirtschaft. «Ich erhoffe mir von dem Wirtschaftsgipfel, dass man grundsätzliche Debatten anstossen und systemischer an Wirtschaftsfragen herangehen kann.»

Wachstumszwänge überdenken

Die Idee, das Geldwesen zu überdenken findet Gröbly sinnvoll. Es gebe schon Zusammenhänge zwischen dem Geldsystem und manchen Wachstumszwängen. «Wachstum ist nicht per se gut. Wir müssen überlegen, was wachsen muss, und was weniger wachsen muss. Letztlich muss die Wirtschaft den Menschen dienen und nicht umgekehrt», sagt Gröbly.

Man müsse sich Gedanken machen, was unser Handeln in der Welt auslöse. «Es gehört für mich dazu, dass man so wirtschaftet, dass niemand darunter leidet.»

Von einer strikten Ausländerpolitik, wie sie die LOVB fordert, hält Gröbly aber nichts: «Ich bin kein Freund restriktiver Flüchtlingspolitik. Flüchtlinge aufzunehmen, ist für mich unumstritten, Menschen in Not müssen wir helfen.»