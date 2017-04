Jürg Schmid ist seit 1999 – mit kurzem Intermezzo 2010 bei den SBB – Direktor von Schweiz Tourismus. Nach der KV-Lehre auf der Bank Vontobel studierte er Betriebsökonomie und stieg in die IT-Branche ein. Er arbeitete für Hewlett-Packard und Oracle. Dass er im Tourismus landete, bezeichnete der 54-Jährige kürzlich in der NZZ als «riesigen Zufall». Der Vater dreier Kinder wuchs in Zürich-Albisrieden auf und wohnt heute mit seiner Familie in Uitikon Waldegg. Schweiz Tourismus ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen mit dem Ziel und Auftrag, die Schweiz als Ferien-, Reise- und Kongressland zu vermarkten. 228 Mitarbeitende in 27 Ländern promoten die Schweiz national und international. (rio)