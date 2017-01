Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe bis am 31. März verlängert, da die Lage in Europa keine Aufhebung der Vorkehrungen zulasse. Seit das Vogelgrippevirus des Subtyps H5N8 letzten November in der Schweiz zum ersten Mal nachgewiesen wurde, sind landesweit 121 Wildvögel positiv getestet worden. Bislang sind in der Schweiz zwar keine Krankheitsfälle bei Hausgeflügel aufgetreten. Es ist jedoch besorgniserregend, dass es in vielen europäischen Ländern zu Ansteckungen von Hausgeflügel gekommen ist, da die tiefen Temperaturen bei den Wildvögeln zu verstärkter Migration führen.

Ausstellungen verboten

Die Massnahmen des Bundes für die Geflügelhaltung werden auch im Kanton Aargau flächendeckend übernommen. Das heisst: Es muss weiterhin jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln vermieden werden. Hausgeflügel darf nur in einem geschlossenen Stall gefüttert und getränkt werden. Dieser Bereich darf für die Vögel, die sich draussen aufhalten, nicht zugänglich sein. Sind diese Massnahmen nicht umsetzbar, müssen die Tiere in geschlossenen Räumen oder in Stall-systemen mit dichtem Dach und geschlossenen Seitenwänden untergebracht werden. Ausserdem bleiben Geflügelmärkte, Ausstellungen mit Geflügel oder ähnliche Anlässe bis auf weiteres verboten.