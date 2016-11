Aber Alex Hürzeler habe damit genau das Gegenteil erreicht. Die Schüler hätten dadurch eine öffentliche Plattform erhalten, jetzt wolle die SP Aargau sie bei ihren Anliegen unterstützen. „Es darf nicht sein, dass Parteien die Aufgaben der Schülerinnen und Schüler oder von Organisationen übernehmen müssen“, sagt Feri. „In diesem Ausnahmefall finde ich das aber einen guten Weg.“

Die SP Aargau hatte auch kurz die Idee, in Oeschgen Plakate aufhängen zu lassen – am Wohnort von Alex Hürzeler. Mangels freier Plakatwände bleibe es aber wahrscheinlich nur bei der Idee, sagt Parteisekretär Antenen.

"Abbaukönige"

Mia Gujer, Präsidentin der JUSO Aargau, hat derweil einen offenen Brief an Hürzeler verfasst. Darin bezeichnet sie den Bildungsdirektor und seine Partei als "Abbaukönige" und fragt: "Herr Hürzeler, sind Sie jetzt schon so weit, dass Sie dazu bereit sind, bei der Meinungsfreiheit abzubauen?" Das sei Heuchlerei, schliesslich sei es doch die SVP, welche die Verteidigung der Demokratie und die Meinungsfreiheit propagiere. Auf Twitter verglich Gujer den Bildungsdirektor wegen seiner "Abbaupolitik" mit dem türkischen Staatschef Erdogan. (af.)