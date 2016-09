Auf seinen Wahlplakaten empfiehlt Alex Hürzeler seine Parteikollegin Franziska Roth als Regierungsrätin. Gemeinsam lächeln die zwei SVP-Kandidaten auch auf dem Titelbild der Facebook-Wahlgruppe von Roth. Doch wenn es um Schulpolitik geht, haben der Bildungsdirektor und die Gerichtspräsidentin das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Dies zeigte sich an einem Anlass der Aargauischen Offiziersgesellschaft am Samstag in Lenzburg. Hürzeler überbrachte dort eine Grussbotschaft der Regierung, die es in sich hatte.

«Da werde ich unfreiwillig Zeuge, wie der SVP-Regierungsrat öffentlich die anwesende SVP-Regierungsratskandidatin abwatscht: Lehrpläne von vor 30 Jahren taugten heute nichts mehr, sagt Alex Hürzeler, nachdem sich Franziska Roth öffentlich für eine Schule wie vor 40 Jahren ausgesprochen hatte», schrieb Dieter Wicki, CVP-Grossratskandidat und ehemaliger Präsident der Offiziersgesellschaft, auf Facebook. Auf eine Nachfrage der az bestätigt Wicki seinen Eintrag. «Für mich war völlig klar, dass sich die Aussage von Herrn Hürzeler auf die Forderungen von Frau Roth zur Schule bezog.»