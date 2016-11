"Die aktuelle Finanzlage erlaubt kein Nachlassen der Bemühungen", erklärt Regierungsrat Roland Brogli, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen an der Medienkonferenz zu den Sanierungsmassnahmen 2018. "Die schlechten Prognosen für das laufende Jahr haben sich bei den Steuererträgen bestätigt; bei den Unternehmenssteuern fallen sie deutlich tiefer aus als budgetiert." Ebenso werde ein Zusatzaufwand im Gesundheitsbereich seine Spuren in der Rechnung 2016 hinterlassen. "Der Regierungsrat rechnet mit einem Defizit in der Grössenordnung von 90 Millionen Franken", so die Prognose von Finanzdirektor Brogli.

Die Zustimmung des Grossen Rats zum Budget 2017 und die Unterstützung der Entlastungsmassnahmen in der Volksabstimmung vom 27. November seien wichtige Schritte zur Haushaltssanierung, betont die Regierung.

Aber auch wenn die Massnahmen beim Parlament und Stimmvolk durchkommen, weiss der Regierungsrat: "Sie reichen nicht aus." Deshalb hat er heute Freitag Gesetzesänderungen zur Anhörung freigegeben, die einen weiteren Beitrag zum Haushaltsausgleich ab 2018 leisten.

Es handelt sich um insgesamt sieben Massnahmen (vgl. Kasten), die den Staatshaushalt um jährlich rund 40 bis 50 Millionen Franken entlasten. Die mit Abstand höchste Entlastung wird mit der befristeten Aussetzung der Schuldentilgung der Spezialfinanzierung Sonderlasten erreicht. Neben den vorliegenden Massnahmen werden dem Grossen Rat in separaten Vorla-gen drei weitere Sanierungsmassnahmen 2018 beantragt.