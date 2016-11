Die az hat mit Aurel Gautschi telefoniert und ihn in Georgien an einer Session des Europäischen Jugendparlamentes erreicht.

Herr Gautschi, es scheint, als würden sie im ganzen Sparstreit gerade zur Ikone des Basis-Widerstands. Passt Ihnen das?

Aurel Gautschi: Es ist meine Aufgabe als Präsident der Aargauer Schülerorganisationen hinzustehen. Ich bin der Repräsentant der Schüler und somit auch das Gesicht der Plakat-Kampagne.

Die Junge SVP greift Sie nun an, dass Sie aus politischen Gründen gehandelt hätten. Verträgt sich eine SP-Mitgliedschaft mit dem Präsidium der Schülerorganisationen?

Ich finde es schade, dass der Schülerprotest auf eine parteipolitische Ebene gehoben wird. Dass ich Mitglied von SP und Juso bin, hat nichts mit meinem Amt zu tun. Ich kann das gut trennen. Ich bin ja auch nicht alleine in der Entscheidung, sondern Teil des Vorstands. Ich vertrete dessen Haltung in der Öffentlichkeit. Der Vorwurf zielt wohl darauf ab, Zweifel an meiner Person und der Aktion zu streuen.

Aber die SP eilte den Schülern zur Hilfe. Hat das Ihrer Aktion letztlich geschadet, weil es das Anliegen in eine parteipolitische Ecke rückt?

Nein, das war kein Fehler der SP. Die Parteien müssen sich sogar für unsere Sache interessieren, und zwar alle. Das ist richtig so, denn wir Schüler sind auch Wähler und Stimmbürger.