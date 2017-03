Deutsche gehen zurück

Auch der Ausländeranteil steigt im Aargau seit Jahren kontinuierlich an. Dieser Trend setzte sich im vergangenen Jahr fort. Am 31. Dezember 2016 waren 24,5 Prozent der Aargauer Gesamtbevölkerung nicht im Besitz des Schweizer Passes – ein neuer Rekord. 2015 waren es 24,15 Prozent. Steiner: «Man darf dies nicht überbewerten. Der Ausländeranteil steigt zwar schon seit dem Jahr 2000, aber dies könnte sich in Zukunft auch wieder ändern.»

Wie im Vorjahr sind es deutsche Staatsangehörige, welche mit 2120 Personen die grösste Zuwanderungsgruppe stellen. «Wir beobachten, dass viele Deutsche den Aargau wieder verlassen und in ihr Heimatland zurückkehren. Grund dafür dürfte die verbesserte konjunkturelle Lage in Deutschland sein», sagt Steiner.