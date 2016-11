Eine Verbindung am Samstag und Sonntag mit jeweils höchstens zwei Verbindungen (am Morgen Richtung Süden und am Abend Richtung Norden) werde in den nächsten Jahren aber wieder geprüft, verspricht Rihs. 2018/19 können die Freiämter hingegen von der Erneuerung der Strecke Zürich - Luzern am Zugersee profitieren. In dieser Zeit machen die Gotthardzüge nämlich eine Spitzkehre in Rotkreuz. Das gibt zeitlich begrenzt hervorragende Zusteigemöglichkeiten.

Das Freiamt hat nicht das Glück der Fricktaler mit ihrer internationalen Bahnlinie. Die beschert Brugg, Frick und Rheinfelden hervorragende Anschlüsse. Der Aargau setzt sich jetzt dafür ein, dass auch der «Flugzug» in Stein-Säckingen und beide in Möhlin halten. Denn die internationale Linie hat natürlich auch Nachteile. Bitterli: «Hier können wir aufgrund des starken Güterverkehrs nicht mehr S-Bahn einsetzen. Deshalb müssen andere Züge die Passagiere mitnehmen.»