Jahr für Jahr fahren Aargauerinnen und Aargauer nach Luzern oder Zürich, um dort Theateraufführungen oder Konzerte zu besuchen. Im Luzerner Kultur- und Kongresshaus (KKL) stammen rund 7,2 Prozent (11 000 Personen), im Opernhaus Zürich 6 Prozent (8500 Personen) aus dem Nachbarkanton.

Deshalb beteiligt sich der Aargau an den Kosten von sechs Kulturinstitutionen – Leuchttürme genannt – mit nationaler oder gar internationaler Ausstrahlung: in Zürich dem Opernhaus, der Tonhalle sowie dem Schauspielhaus; in Luzern dem KKL, dem Theater und dem Sinfonieorchester. Je mehr Aargauer Besucher gezählt werden, desto höher wird der Beitrag, den der Aargau an die beiden Standortkantone überweist – in den letzten Jahren waren das jeweils rund 5,8 Millionen Franken.

FDP verlangt die Kündigung

Zu teuer, findet die FDP. In einem Vorstoss, der am Dienstag eingereicht worden ist, fordert die Grossratsfraktion der Freisinnigen deshalb den Austritt aus dem interkantonalen Kulturlastenausgleich, dem der Aargau gemeinsam mit den Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Schwyz und Zug seit 2010 angehört. Verlangter Kündigungstermin: Ende 2016. «In der schwierigen finanzpolitischen Situation ist es nicht angebracht, Millionen für kulturelle Flaggschiffe in Luzern und Zürich auszugeben», begründet FDP-Grossrätin Jeanine Glarner die Motion.

Stattdessen schlagen die Freisinnigen vor, die eigenen Kultureinrichtungen wie das Museum Aargau oder das Aargauer Kunsthaus mit zusätzlichen 345 000 Franken pro Jahr zu fördern – mit exakt dem Betrag, der im Zuge der letzten Sparrunde gestrichen worden ist. Das zusätzliche Sparpotenzial, das die FDP ortet: 5,5 Millionen Franken pro Jahr. Für unsolidarisch hält Jeanine Glarner den Vorschlag nicht: «Erstens ist Kultur keine Last, sondern reines Vergnügen. Und zweitens profitieren die Gastrobetriebe in Luzern sowie Zürich von den Besuchern und die beiden Städte vom weltweiten Standortmarketing. Der Aargau hat davon nichts.» Anderer Meinung ist Kathrin Scholl; die SP-Grossrätin sieht den Vorstoss der Freisinnigen kritisch und die Solidarität zwischen den Kantonen in Gefahr. «Der Ausstieg ist aus meiner Sicht der falsche Weg.»