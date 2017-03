Den Eigentümern des Tannenhofs in Tennwil, wo Latino im vergangenen Jahr untergestellt war, schuldet sie immer noch rund 15'000 Franken. Ihre Probleme führten laut Gmür dazu, dass sie die Realität ausblendete. «Sie hat nicht gesehen, dass es dem Ross so schlecht geht.»

Schlechte Tierhaltung bedeutet nicht Tierquälerei

Ein Phänomen, welches das Veterinäramt regelmässig beobachtet, sagt Kantonstierärztin Erika Wunderlin in der Sendung «Fokus». «Nicht alle Besitzer, die Tiere schlecht halten, sind Tierquäler.» Im Gegenteil: Die Besitzer würden in vielen Fällen beteuern, wie sehr ihnen das Tier am Herzen liege und sich nicht von ihm trennen wollen. «Sie realisieren nicht, wie ihnen die Situation über den Kopf wächst.»

Im vergangenen Jahr musste das Veterinäramt 56 Tiere beschlagnahmen. «Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass sich Menschen nicht vorstellen können, was für einen Aufwand ein Tier bedeutet», erklärt Wunderlin. So sei die Haltung eines Tieres mit hohen Kosten verbunden – vielen Besitzern fehle es jedoch am nötigen Kleingeld, um ihr Tier richtig versorgen zu können. Dies besonders dann, wenn medizinische Probleme auftauchen und ein Tierarzt zum Einsatz komme.