«Das geht gar nicht, den Rhein mit vergifteten Sedimenten zu belasten.» Das schreibt Armin Geissmann, FDP-Grossratskandidat aus Wohlen, auf Facebook zum az-Artikel über die Pläne des Kantons, giftigen Schlamm aus dem Klingnauer Stausee zu baggern und in den Rhein einzuleiten.

Geissmann weist darauf hin, dass Rheinwasser in Holland aufbereitet und getrunken werde. Und er legt nach: «Welcher Regierungsrat will dem Nachbarn den Giftmüll so überlassen? Das ist eine Frechheit, so verantwortungslos zu agieren.»