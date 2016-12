In Kirchleerau kam es im April 2013 zu einer heftigen Auffahrkollision, mit der sich nun auch noch das Bundesgericht beschäftigt hat. An jenem Dienstagabend prallte ein silberfarbener Toyota in einen silberfarbenen BMW vor sich. Verletzt wurde dabei zwar niemand. Der Sachschaden belief sich aber auf zirka 30'000 Franken.

Die Frage über die Schuld konnte nicht so leicht geklärt werden. Denn die Beteiligten – zwei Serben im Alter von 32 und 45 Jahren – machten widersprüchliche Angaben.

Der Vordere, der BMW-Fahrer, sagte gegenüber der Kantonspolizei aus, er habe auf der Ausserortsstrasse wegen des stockenden Kolonnenverkehrs brüsk bremsen müssen. Der Toyota-Lenker dagegen gab an, er sei vom anderen vor sich bewusst "ausgebremst" worden.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm sprach den BMW-Lenker schliesslich wegen einer einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Er habe unbegründet und ohne Rücksicht auf den nachfolgenden Verkehr gebremst und damit einen Unfall verursacht. Er wurde für den Schikanestopp mit 300 Franken gebüsst. Brüskes Bremsen und Halten ist laut Strassenverkehrsgesetz nur erlaubt, wenn kein Fahrzeug folgt sowie im Notfall. Ein solches Manöver liegt etwa bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis vor, etwa wenn ein Wildtier unvermutet die Strasse kreuzt.