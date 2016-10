Der Pfahlbauerstreit

Dann aber kam der Pfahlbauerstreit, der alles infrage stellte und jahrzehntelang die Wissenschaft beschäftigte. Dabei ging es um die Frage, ob die Pfahlbauten an Land, am Ufer oder im Wasser gestanden haben. Dieser Streit ist inzwischen durch viele neue Ausgrabungsergebnisse ad absurdum geführt worden. Es gab sowohl an Land als auch am Ufer richtige Pfahlbauten, die über dem Boden an Land und im Wasser standen. Was es aber nicht gab, sind ganze Dörfer auf einer gemeinsamen Plattform umgeben von Wasser nach der romantischen Vorstellung des 19. Jahrhunderts, sogenannte Wasserpfahlbauten. Die Pfahlbausiedlungen konnten am besten im Winterhalbjahr in Zeiten zurückweichenden Wasserstandes errichtet werden. Mit fallendem Seespiegel wurden, dies zeigen Ausgrabungen, immer mehr Pfahlbauhäuser in den feuchten Grund der Uferflächen gestellt. Allerdings musste vom Baumeister bei der Errichtung der abgehobenen Hausböden auch das jährliche Hochwasser nach der Schneeschmelze mit eingerechnet werden.

Was bedeutet dies für die Siedlung in Beinwil-Aegelmoos: Stand sie im See oder nur am See? «Wir gehen davon aus, dass sie auf einer inselähnlichen Landzunge am See stand», sagt Wyss.