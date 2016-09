Als Ruth Jo. Scheier 2009 in der az-Rubrik «Neu im Grossen Rat» gefragt wurde, welcher Vorstoss noch geschrieben werden müsse, sagte sie: «Nachdem stets viele, teilweise unbedachte oder ‹Prestige-Vorstösse› eingereicht werden, möchte ich an dieser Stelle an die Qualität der Vorstösse appellieren.»

Unbedacht ist bei der 40-Jährigen wohl kaum je etwas. Die Buchhalterin und kaufmännische Leiterin eines Silotechnik-Herstellers nimmts genau. Sie sagt: «Ich bin eine technisch Veranlagte. Ich habe es gerne nachvollziehbar und gründlich. Wenn es im System einen Fehler gibt, finde und behebe ich ihn.»

Es war ein Satz, der Scheier politisierte. Als sie sich als Präsidentin zweier Kinderkrippen in der Arbeitsgruppe des Badener Krippenpools für eine einfache Lösung einsetzte, wurde ihr oft beschieden, ihr Modell sei «schon gut, aber politisch nicht machbar».

Irgendwann habe sie den Satz nicht mehr hören können. «Er hat mich so genervt, dass ich selber sehen wollte, wie viel nicht machbar ist.» Sie trat der GLP bei und wurde im ersten Anlauf in den Grossen Rat gewählt. In ihrem Wohnort Wettingen sitzt sie im Einwohnerrat.

Als Bauerntochter in Engelberg OW aufgewachsen, lernte sie früh, Verantwortung zu übernehmen. Wenn im Sommer ihre Gspänli in der Badi planschten, waren sie und ihre Geschwister die, die hinter dem Zaun am steilen Bord das Gras mähten. «Dafür wurden wir sehr freiheitlich erzogen», erzählt Scheier, die heute Mutter einer 17-jährigen Tochter ist.

Sie sang im Kirchenchor, spielte Tschinelle und Bongo in einer Gugge und sagt: «Ich bin ein Rhythmusmensch.» Da ist es wieder: das Genaue. Sie spielt nicht die Melodie, sondern gibt den exakten Takt an.