Andreas Flückiger, der sich nicht zu seinem Abgang äussern möchte, ist seit August 2013 als Abteilungsleiter tätig, zuvor war er Regionaldirektor beim Sicherheitsunternehmen Protectas. Der dreifache Familienvater wurde damals angestellt «mit Blick auf die Herausforderungen, die sich bei der Weiterentwicklung des Verbundsystems Bevölkerungsschutz stellen», wie es in der Mitteilung des Regierungsrats hiess. Andreas Flückiger hat aber auch eine wichtige Funktion im Asylbereich. Er leitete das Vorprojekt für die geplanten Grossunterkünfte des Kantons.

Urs Niffeler, Abteilungsleiter Gesundheit und für das zentrale Geschäft der kantonalen Spitalliste zuständig, verlässt seinen Posten per Ende April. Niffeler sagt, er könne über den Inhalt der Medienmitteilung hinaus keine Aussagen machen. Auch in seinem Fall dürfte der Abgang nicht freiwillig erfolgen.

Niffeler, der sich in den letzten acht Jahren als parteiloser Gemeinderat in Mauensee LU engagierte, verzichtete im Herbst 2016 auf eine erneute Kandidatur. «Er begründet den Entscheid mit der grossen beruflichen Belastung, die ihm nicht genug Zeit für die engagierte Mitarbeit im Gremium lässt», ist auf der Website der Gemeinde nachzulesen. Niffeler hat also im Hinblick auf 2017 seine zeitliche Belastung mit dem Verzicht auf sein politisches Amt reduziert – das tut niemand, der nach drei Monaten seine Stelle wechseln möchte.

Alles deutet also darauf hin, dass Roth die Abteilungsleiter nicht mehr wollte. Generalsekretär Campi mag dies auf Anfrage nicht bestätigen, sondern sagt nur, die personellen Wechsel würden «nicht weiter kommentiert».

«Roth macht auf Freysinger»

Kommentiert werden die Vorgänge hingegen auf Facebook. SVP-Grossrat Clemens Hochreuter lobt Roth dort: «Zu den Personalien und den Gründen möchte ich nichts sagen. Aber es wird höchste Zeit, dass die Politik die Verwaltung führt und nicht umgekehrt.» Seine Rats- und Parteikollegin Marlène Koller schreibt: «Ich gehe davon aus, dass Susanne Hochuli gegen Schluss ihrer Amtszeit noch ganz gezielt Leute ihrer Gesinnung ins Departement geholt hat.»