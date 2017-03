Zwei Ehepaare, zwei Kameras, eine Einstellhalle – eine konfliktträchtige Konstellation, wie sich vor Obergericht zeigt. Im Zentrum des jahrelangen Streits unter Nachbarn steht die Frage: Dürfen die Überwachungskameras des einen Paars in der gemeinsam genutzten Garage filmen? Nein, wenn es nach dem Bezirksgericht Baden geht. Wegen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte wurden die Kamerabesitzer schuldig gesprochen und zu einer Busse von 200 bzw. 600 Franken sowie einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Damit wollten sich diese allerdings nicht geschlagen geben und zogen das Urteil weiter vor die nächste Instanz. «Es ist tragisch, dass ein solcher Fall vom Obergericht beurteilt werden muss», sagt Oberrichterin Franziska Plüss und erinnert daran, dass der Strafantrag auch am Prozess noch zurückgezogen werden könnte. Vergeblich. Die Fronten bleiben auch im Gerichtssaal verhärtet.

Kommunizieren über Anwälte

Ob sie vor Installation der Kameras ihre Nachbarn um Zustimmung gefragt hätten, will Oberrichter Robert Fedier wissen. Nein, sag der Beschuldigte. «Das ist unsere Einstellhalle, wir wollen nicht, dass sie über unsere Sicherheit entscheiden.» Gemeint sind die Nachbarn, die sich mit einer Anzeige gegen die unliebsame Videoüberwachung gewehrt haben; ein älteres Paar, das in der Mitte des Gerichtssaals sitzt und während der gesamten Verhandlung kein Wort sagt. Am Prozess wird schnell deutlich, dass das Verhältnis der ehemaligen Nachbarn seit längerem im Argen liegt. Nach einigen friedlichen Jahren entzündete sich der Streit an der gemeinsam genutzten Liftanlage, seither kommunizieren sie über ihre Anwälte, die beide während der Verhandlung die Schuld am eskalierten Streit der Gegenseite zuschieben.

«Das Verhalten der Beschuldigten war für meine Mandanten nicht einfach zu ertragen. Die ständigen Provokationen haben sie dazu gebracht, aus ihrem Haus auszuziehen», sagt der Anwalt der Kläger. Der Verteidiger kontert die Vorwürfe mit der Aussage, die Provokationen seien von den Nachbarn gekommen, sie hätten sich etwa «erfrecht», Leistungen in Rechnung zu stellen, die gar nicht bezogen worden seien.

Vor der Installation der Videokamera haben die Eheleute ihren Anwalt um Rat gefragt. «Wir wollten sicherstellen, dass nicht irgendwelche Rechte verletzt werden», sagt der Beschuldigte. Seine Frau, die neben ihm sitzt, bestätigt: «Das ist richtig.» Die Kameras hätten sie anders oder gar nicht aufgestellt, wenn das empfohlen worden wäre, versichert sie. «Wir waren 100 Prozent überzeugt, dass kein Problem besteht.» Diese Einschätzung teilt ihr Anwalt, der zu Beginn des Prozesses als Auskunftsperson auf den vordersten Stuhl gebeten wird. Durften die Beschuldigten davon ausgehen, dass die Kameras erlaubt sind, will der Oberrichter wissen. Ja, antwortet der Gefragte. «Meines Erachtens sind sie, so wie sie installiert worden sind, zulässig.»

Der Verteidiger, wieder zurück auf seinem Platz am Pult hinter den Beschuldigten, fordert denn auch einen Freispruch, schliesslich seien sie die Eigentümer der Einstellhalle und hätten theoretisch die Möglichkeit, «den ganzen Tag dort zu sitzen und zu beobachten, was vor sich geht». Ausserdem hätten sie sich auf die anwaltliche Beurteilung verlassen dürfen.

Für den Anwalt der Nachbarn hingegen steht fest, dass mit der Installation der Kameras gegen die Gesetze verstossen worden sei. Er warnt davor, einen Rechtsirrtum anzunehmen. «Dies hätte zur Folge, dass sämtliche falschen anwaltlichen Beratungen zu einem Freispruch führen würden.»

Irrtum wird zum Glücksfall

In der kurzen Pause vor der Urteilsverkündung gehen sich die beiden Parteien aus dem Weg, warten mit gebührendem Abstand auf den Entscheid. Kurz darauf, wieder im Gerichtssaal, sagt Oberrichter Robert Fedier zu den Beschuldigten: «Sie hätten die Fläche nicht filmen dürfen.» Zu einem Freispruch – und damit zu einem anderen Entscheid als das Bezirksgericht – gelangen Fedier und seine zwei Kollegen dennoch. Der Grund nennt sich in Juristensprache «unvermeidbarer Rechtsirrtum». Gemeint ist damit: Das beschuldigte Ehepaar konnte nicht wissen, dass es gegen das Gesetz verstiess, als es die Kameras installieren liess. Fedier sagt, als Laien hätten sie sich auf die Auskunft des Anwalts verlassen dürfen. Anders gesagt: Sein Irrtum ist nun ihr Glück. Doch ab sofort könne sich das Ehepaar nicht mehr darauf berufen, mahnt der Oberrichter zum Schluss. Sein Rat lautet deshalb, sollte die Überwachungsanlage noch immer in Betrieb sein: sofort abschalten.