2009: In diesem Jahr kamen Urs Hofmann, Susanne Hochuli und Alex Hürzeler neu in die Regierung, «nur» Peter C. Beyeler und ich blieben. Trotz grosser Unterschiede in der politischen Haltung fanden wir als Kollegium rasch zusammen und akzeptierten uns, auch wenn ich der Kollegin und den Kollegen als Finanzdirektor halt manchmal auf die Nerven gehen musste.