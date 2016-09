Obrist sagt, er vertrage es ganz schlecht, wenn Leute klein gemacht, Berufsgruppen pauschal diskreditiert werden oder Angst geschürt werde vor gewissen Menschen. In der Flüchtlingsfrage sei er zwar explizit kein Vertreter der Willkommenskultur. «Als Ökologe sage ich: In einem begrenzten Lebensraum gibt es kein unbegrenztes Wachstum.» Aber wenn sich die Schweiz weiter so isoliere, komme es nicht gut. CVP-Regierungsrat Roland Brogli sei stolz auf die «Triple A»-Bewertung in der Ökonomie. Aber er sage: «Ein Double A in Ökonomie und Ökologie wäre besser.»

Der mit den Worten spielt

Dass er noch zu seinen Hobbys kommt, dafür schaut die Frau: «Sie muss mich manchmal motivieren, einen Abend mal zu geniessen statt mit Arbeit zu verbringen.» Dann geht man an die Lenzburgiade, in die Alte Kirche Boswil, ins «Odeon» oder in die «Alte Reithalle». Er habe sich für beide ein Saisonabo von Argovia Philharmonic gekauft. «Nicht nur wegen der schönen Musik, auch als Trotzreaktion auf den Kulturabbau in unserem Kanton.»

Gerne spielt Obrist, der oft ein schalkhaftes Lächeln im Gesicht trägt, mit den Worten. Hin und wieder auch am Rednerpult im Ratssaal. Er sagt: «Wenn man als Grüner politisiert, braucht man eben etwas Humor, sonst wird man verbittert.» Und eine Frau, die einen unterstützt.