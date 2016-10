Gestern Donnerstag hat der Hypothekenvermittler MoneyPark eine Filiale in Aarau eröffnet. Der auf unabhängige Hypothekar-, Vorsorge- und Anlageberatung spezialisierte Finanzdienstleister hat für die az exklusiv eine Studie durchgeführt, die den hiesigen Immobilienmarkt auf Herz und Nieren prüft. Berücksichtigt wurden Neuhypotheken sowie Verlängerungen bestehender Kredite. Ausgeschlossen wurden zur Vermietung bestimmte Renditeobjekte. Herausgekommen ist die Skizze des typischen Aargauer Haus- und Wohnungsbesitzers.

Hier lässts sich leben

Als Erstes lässt sich feststellen: Eigenheime im Aargau werden von den Banken im Schnitt 130 000 Franken günstiger eingeschätzt als in der Gesamtschweiz. Das dürfte nicht nur dafür verantwortlich sein, dass man sich im Aargau im Schnitt dafür ein grösseres Eigenheim als im Schweizer Mittel leistet – man weiss, was man sich schuldig ist. Es dürfte auch der Grund dafür sein, dass überdurchschnittlich viele Aargauer in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Die Schweizer sind eigentlich nach wie vor ein Volk von Mietern. Mit unter 40 Prozent ist die Wohneigentumsquote der Schweiz die tiefste in Europa. Von den 26 Kantonen der Schweiz hat der Aargau die achthöchste Eigentumsquote.

Trotz weniger teuren Eigenheimen gehen die Aargauer finanziell eher an ihre Grenzen: Belehnung und Tragbarkeit (siehe dazu die Box) fallen hier mit knapp 65,9 bzw. 26,4 Prozent höher aus als im nationalen Durchschnitt (62,7 bzw. 25,6 Prozent). Aargauer setzen also einen grösseren Teil ihres Einkommens und Vermögens für die eigenen vier Wände ein, bleiben aber im unkritischen Bereich. MoneyPark beruhigt: Die Aargauer finanzieren sich noch immer weit unter der Maximalgrenze von 80 Prozent Belehnung, setzen also mehr Eigenkapital für den Immobilienkauf ein als vorgeschrieben.