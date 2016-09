In einem Alter, wo die meisten von uns längst pensioniert sind, ist der Mann mit dem Saxofon und dem Piccolo so aktiv wie eh und je. Denkt er womöglich aber doch ans Aufhören? «Musiker zu sein ist ein Zustand, ein Lebensgefühl – da kannst du dich nicht pensionieren lassen. Und so lange die Gesundheit und das Publikum mitspielt, ist die Musik der grösste Spass, den ich mir vorstellen kann.» Darum ist er auch jetzt mit seiner Big Band unter dem Motto «Swing Live» auf Tournee. Neben vielen Höhepunkten seiner Karriere ist für Pepe Lienhard 2008 ein ganz grosser Traum in Erfüllung gegangen. Damals durfte er am Jazz-Festival in Montreux zusammen mit seinem Idol Quincy Jones den Abend zum 50. Jubiläum des Festivals mit seiner Big Band bestreiten. Ein Erlebnis, das Pepe Lienhard nie vergessen wird.

Rico Peter

Der Kölliker Bobfahrer Rico Peter, der Aargauer Sportler des Jahres 2015, krönte seine erfolgreiche Saison an der WM in Igls mit der Bronzemedaille im Viererbob. Damit hat er sich endgültig in der Weltspitze etabliert. Und die Konkurrenz weiss: An den Olympischen Spielen 2018 muss sie sich warm anziehen.

