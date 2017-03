Ende nächster Woche endet das jahrelange politische Ringen um die Reform der Altersvorsorge – vorläufig zumindest. Am Freitag steht im Bundeshaus die Schlussabstimmung an. Ja oder Nein, Reform oder Scherbenhaufen, lauten dann die Optionen. Mitten drin beim Showdown: die Aargauer Parlamentarier. Eine Umfrage der Schweiz am Wochenende zeigt, was sie erwarten, wo sie politischen Spielraum sehen und welche Folgen ein Scheitern hätte.

Einig sind sich alle: Der Handlungs-bedarf ist gross, in der AHV-Kasse droht ein Milliardenloch. Umstritten sind hingegen zwei Hauptpunkte: Erstens die Frage nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer, die nötig ist, um die finanzielle Lage der AHV zu stabilisieren. Der Nationalrat möchte 0,6 Prozent mehr, der Ständerat 1 Prozent mehr. Zweitens die Frage nach der Kompensation jener Ausfälle, die durch die Senkung des Umwandlungssatzes bei der Pensionskasse entstehen. Der Nationalrat will dies durch höhere Pensionskassen-Beiträge und die Abschaffung des Koordinationsabzugs – womit die Höhe des Lohns festgelegt wird, der bei der Pensionskasse versichert ist – erreichen. Der Ständerat hält an der Lösung fest, wonach die neuen AHV-Renten als Ausgleich um 70 Franken erhöht werden. Im Gespräch mit den Parlamentariern wird deutlich: Die politischen Gräben ziehen sich auch durch den Kanton Aargau – und die Fronten sind besonders bei der 70-Franken-Frage verhärtet.

Flach: «Der falsche Weg»

Klare Worte findet GLP-Nationalrat Beat Flach: «Ich bin sehr enttäuscht vom Ständerat und habe kein Verständnis dafür, warum er auf Teufel komm raus die um 70 Franken höhere Rente durchboxen will.» Diese Variante hält Flach für den falschen Weg. «Das Problem der Altersspirale schieben wir damit nur auf und das auf Kosten der Jungen.» Statt nach dem Giesskannenprinzip, müssten abgestuft nur jene Neurentner, die das Geld benötigten, vom höheren Betrag profitieren.

Falsch findet die generelle Aufstockung von Neurenten auch FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. «Die einen brauchen diesen Betrag nicht, die anderen haben kaum etwas davon.» Der gewünschte Effekt, nämlich die Zukunft der Altersvorsorge zu sichern, werde verfehlt. «Im Gegenteil, die AHV wird eher gefährdet, als gerettet.» Jauslin liegt damit auf der Linie des Nationalrats. Von der Streichung des Koordinationsabzugs, wie ihn die Mehrheit des Nationalrats vorschlägt, würden alle profitieren. Besonders die Teilzeitangestellten könnten sich so ein höheres Alterskapital ansparen, sagt Jauslin.

Ganz anders tönt es links der Mitte. «Die 70 Franken sind wichtig, um die sinkenden Pensionskassenbeiträge auszugleichen», sagt Grünen-Nationalrat Jonas Fricker. Gleicher Meinung ist SP-Ständerätin Pascale Bruderer. «Es wäre falsch, davon wegzukommen, weil es die wirkungsvollere Form der Kompensation ist und auch die Wirtschaft weniger belastet.» Noch deutlicher drückt sich ihre Parteikollegin Yvonne Feri aus: «Unverhandelbar», sagt sie und macht deutlich, dass der Spielraum für Kompromisse in dieser Frage äusserst beschränkt sein dürfte.