Als es dann kurz vor der Rückkehr in die Wechselzone so weit war, «war ich froh, dass es nur Seppe war und nicht eine ganze Gruppe.» Die Umstellung im Kopf, nun Verfolger statt Verfolgter zu sein, sei ihm gut gelungen. «Und Platz zwei an einer WM ist definitiv mehr als okey», bilanzierte der Vorjahresfünfte Felix Köhler. Er konnte auf der Laufstrecke nicht mehr zu Seppe Odeyn aufschliessen.

Søren Bystrup und Susanne Svendsen holten Bronze für Dänemark. Bester Schweizer war der Schaffhauser Andy Sutz als Sechster. «Damit darf ich zufrieden sein», befand der Sieger von 2008 und 2010, der aus einer Verletzungspause zurückkam.

Stärken auf Short-Distance ausgespielt

Er kam, sah und siegte. Weil sich in Max Studers Saisonplanung eine ungewollte Änderung ergab, entschloss sich der 20-jährige Kestenholzer kurzfristig zum Start über die Kurzdistanz-Strecke beim Powerman Zofingen. Sein Mut zahlte sich aus: Studer setzte sich früh an die Spitze, gab diese Führung im weiteren Verlauf nicht mehr her und erreichte mit rund viereinhalb Minuten Vorsprung nach 2:12:03 Stunden das Ziel.

«Dass ich mich mit einem Sieg belohnen kann, ist super», freute sich Studer über den «unerwarteten» Erfolg in Zofingen, «für mich ist das beinahe ein Heimrennen.» Während des Wettkampfs konnte das Mitglied des Schweizer Elite-Triathlon-Nationalkaders auf seine Stärken vertrauen. «Ich bin eher ein guter Läufer, das kam mir entgegen, und auf der Radstrecke trainiere ich oft», erklärte Studer.