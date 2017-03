Als Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) ist Urs Hofmann oberster Schirmherr der 213 Aargauer Gemeinden. Ihm ist die Problematik der vorzeitigen Rücktritte deshalb bestens bekannt. Will ein Ammann während der Legislatur zurücktreten, muss er sein Rücktrittsgesuch bei der Gemeindeabteilung im DVI einreichen. Auf Anfrage der az sagt Urs Hofmann, es seien nicht in erster Linie die Rücktrittszahlen, die ihn beunruhigten. Die Zahlen hätten sich in den letzten zehn Jahren nicht dramatisch verändert.

Vorzeitige Rücktritte habe es schon immer gegeben und werde es auch immer geben. Etwa, um zu vermeiden, dass es am Ende einer Amtszeit zu einer Häufung von Rücktritten kommt, aus familiären Gründen, bei Berufs- oder Wohnortswechseln. «Diese lassen sich nicht vermeiden», sagt Hofmann. Er sei selber 1996 nach über zehnjähriger Amtsdauer als Stadtrat und Vizeammann von Aarau zurückgetreten, als er eine neue Funktion übernommen habe.