Aus welchen Gründen?

Der Regierungsrat sprach sich gegen das Verbot aus, weil er ein solches zur Unterstützung der Rechte und Freiheiten der Frauen – auch bezüglich der freien Wahl ihrer Kleidung – als nicht zweckmässig erachtete. Ein Verbot bringe keinen sicherheitspolitischen Nutzen, sondern habe rein programmatischen Charakter. Wesentlich sei der Ausbau von institutionellen Massnahmen, welche Frauen dabei helfen, ihre individuellen Rechte auch wirklich einzufordern, und die garantieren, dass Täter von Nötigungen strafrechtlich verfolgt werden. Zusätzliche gesetzliche Bestimmungen erachtete er als nicht notwendig.

Die Frage spaltet die Parteienlandschaft. Haben Sie Verständnis für Politiker wie den Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr, der sich öffentlich für ein Verbot aussprach?

Wie so oft kann man auch in dieser Frage geteilter Meinung sein. Ich halte mit Regierungskollege Mario Fehr das Tragen einer Burka für völlig daneben. Das allein rechtfertigt für mich jedoch nicht, die Gesetzesmaschinerie in Gang zu setzen.