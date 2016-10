Das liegt gerade am Schlingerkurs der FDP: Diese hatte der SVP-Kandidatin vor dem ersten Wahlgang noch die Unterstützung versagt. Und noch am Montag im TalkTäglich wies Parteipräsident Mathias Jauslin darauf hin, dass die FDP gleich drei potenzielle Kandidatinnen für den zweiten Wahlgang in der Hinterhand haben. Da konnte man schon den Eindruck erhalten, die FDP setzt auf einer eigene Kandidatin für den zweiten Wahlgang.

Entsprechend irritiert zeigte sich beispielsweise CVP-Präsidentin Marianne Binder. Und sie ist längst nicht die einzige, die überrascht über den FDP-Entscheid ist, etwa beim Zofinger Einwohnerrat Marco Arni von den Grünliberalen.