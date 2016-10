Eine Garantie für die Zuverlässigkeit des Reaktordruckbehälters ist dies natürlich noch nicht. Was an der Grenzfläche zwischen Stahl und Aluminium passiere, könne man nicht sehen, so Tweer. Und laut Mohr muss man davon ausgehen, «dass an diesen Stellen die Materialeigenschaften anders sind».

Sie plädierte deshalb dafür, den Weiterbetrieb an eine zusätzliche Sicherheitsmarge zu koppeln. Der allfälligen Zwischenlösung, die Inbetriebnahme an eine befristete Laufzeit zu koppeln, erteilte derweil Ilg eine Absage. Wenn der Sicherheitsnachweis gelinge, müsse feststehen, dass der Reaktor für immer sicher sei, so der Experte. «Wenn der Zustand erreicht ist, wo die Wissenschafter sagen, er sei zum Beispiel ab 2023 plötzlich nicht mehr so gut, muss er sofort ausser Betrieb.»

«Die Politik übersteuert das Ensi»

Um Sicherheitsmargen ging es dann auch in der anschliessenden politischen Diskussionsrunde. Das Ensi selber habe für über 40-jährige Anlagen eine solche gefordert, betonte Bastien Girod. Und damit, so der Grüne Nationalrat, «wäre klar, dass Beznau 1 nicht mehr ans Netz gehen könnte.» Allerdings habe der Ständerat die Marge aus der Vorlage gestrichen - «es soll mir also niemand sagen, er vertraue dem Ensi, denn dieses wurde von der Politik übersteuert.» Genau dieses Vertrauen hatte dem Ensi zuvor SVP-Grossrat Martin Keller ausgesprochen. Er schlafe gut im nahe gelegenen Nussbaumen, auch seit die Probleme beim Reaktor-Druckbehälter bekannt geworden seien, betonte er.

Beznau 1 ist heute mit 47 Jahren das älteste AKW der Welt. Dass ein Werk, das für 40 Jahre geplant war, jetzt wie von der Axpo vorgesehen 60 Jahre laufen soll, ist für den ETH-Experten Prasser aufgrund des technischen Fortschritts allerdings nichts Aussergewöhnliches. Insgesamt wurden in Beznau 2,5 Milliarden Franken in die Nachrüstung investiert. Der Wert, der die Häufigkeit eines möglichen Kernschadens angibt, war laut Axpo-Sprecher Meier für Beznau denn auch im Jahr der Inbetriebnahme 1969 am höchsten.