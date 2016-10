Kathrin Scholl, Präsidentin der ask!-Beratungsdienste und SP-Grossrätin, spricht Klartext: «Diese erneute Budgetkürzung um eine weitere Million Franken pro Jahr ist nicht mehr verkraftbar.» Mit den verbleibenden Mitteln sei es kaum mehr möglich, den Leistungsauftrag seriös zu erfüllen. Die Folge der Sparübung wären kürzere Öffnungszeiten der Zentren, ein Verzicht auf telefonische Fachauskünfte und die Reduktion des kostenlosen Angebotes für Ratsuchende und weitere Entlassungen auf der Personalseite.

Bereits die zweite Sparrunde

Kaum haben die Beratungsdienste für Ausbildung und Berufe eine intensive Sparrunde hinter sich gebracht, folgt bereits die zweite. Schon bei der ersten Runde waren die Vorgaben des Kantons happig: Die Beiträge für ask! wurden von 12,3 Millionen im Jahre 2013 in zwei Schritten auf 10,43 Millionen Franken gekürzt. Die Standorte Zofingen und Bad Zurzach wurden geschlossen, statt wie bisher sechs gibt es seit 1. Juli 2016 noch vier ask!-Zentren im Aargau. Entsprechend musste der Personalbestand von 115 auf 95 Personen reduziert werden. Zudem wurden die Anstellungs-bedingungen angepasst und rund ein Viertel der Belegschaft musste Lohnkürzungen in Kauf zu nehmen. Durch die verschiedenen Massnahmen konnten zwar die Kosten gesenkt werden, doch die Zahl der Beratungen ging deutlich zurück.