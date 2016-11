Die Diskriminierung verheirateter Paare und Paare in eingetragenen Partnerschaften gegenüber Konkubinatspaaren solle beseitigt werden, heisst es in der Standesinitiative an das Bundesparlament. Die Heiratsstrafe solle sowohl bei den Steuern wie auch bei den Sozialversicherungen abgeschafft werden.

Die CVP-Fraktion hatte die Forderung nach der Standesinitiative eingereicht. Für das Anliegen sprachen sich SVP und EVP aus. Gegen die Standesinitiative aus dem Aargau waren FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Ein Antrag aus der SP, nicht auf das Geschäft einzutreten, wurde abgelehnt.

Das Schweizer Volk hatte am 28. Februar eine CVP-Volksinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe knapp abgelehnt. Der Aargau stimmte dem Begehren mit einer Ja-Mehrheit von knapp 53 Prozent zu.