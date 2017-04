Insgesamt lassen sich im Aargau rund 2000 Personen im Pensionsalter vom Steuererklärungsdienst der Pro Senectute helfen – Tendenz steigend. Das Angebot ist aber auch bei Freiwilligen beliebt. Andrea Hadorn, Stellenleiterin in Zofingen, führt gar eine Warteliste mit potenziellen Helfern. Die Kandidaten werden in einem Vorstellungsgespräch geprüft und müssen ein Leumundszeugnis vorlegen. «Die Arbeit beim Steuererklärungsdienst ist Vertrauenssache», sagt Hadorn. Vertrauen bringen die Ratsuchenden Ueli Schär von Anfang entgegen, gewähren ihm Einblicke in ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Die Offenheit erklärt sich Schär mit der Mentalität: «Der Schweizer ist programmiert, für die Steuern alles offenzulegen.» Der Preis für die Dienstleistung bemisst sich nach steuerbarem Einkommen und Vermögen: Wer mehr Geld hat, zahlt mehr. Mindestansatz: 27 Franken. Für Schär, der von der Lehre bis zur Pension auf Gemeindeverwaltungen gearbeitet hat, sind die meisten Fälle Routine und in rund einer Stunde erledigt. «Mir macht es Spass, zu den Leuten zu gehen und zu plaudern.» Die Formulare füllt er vor Ort auf dem Laptop aus. «Easytax ist eine totale Vereinfachung», sagt er.

Das sieht nicht nur Ueli Schär so: Über den ganzen Kanton gesehen schreibt nur noch eine von zehn Personen auf den Papierbogen, fast 90 Prozent nutzen inzwischen das Gratisprogramm. Dabei stellen viele Gemeinden fest: Die Hemmschwelle für die Nutzung des Computers hat bei älteren Personen abgenommen. So sagt der Zofinger Steueramtsvorsteher Kilian Nöthiger: «Nicht selten kommt ein über 80-jähriger Steuerpflichtiger mit dem Laptop an den Schalter und meldet sich mit einer konkreten Einzelfrage.»