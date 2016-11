Was unterscheidet Sie von Ihren Töchtern?

Ich finde nicht alles toll, was die zwei machen. Ich habe zum Beispiel kein Auto, weil ich hier in Wettingen keines brauche. Meine jüngere Tochter hat nun eines gekauft und ist oft damit unterwegs. Sie ist glücklich damit. Dann ist es für mich auch okay. Die jüngere Generation muss machen, was sie richtig findet.

Sind sie gegen das Autofahren?

Gar nicht. Aber man muss das Auto sinnvoll einsetzen. Dann ist es wertvoll und erleichtert einem das Leben. Aber ich wohne so gut hier, habe den Bahnhof gleich vor der Haustüre, deshalb brauche ich kein eigenes Auto.

Vor Ihrer Haustür steht ein Buddha, in der Wohnung haben Sie Engel. Warum?

Diese Figuren strahlen für mich eine Ruhe aus. Das gefällt mir, das ist gut fürs Gemüt.

Beten Sie?

Nein – oder sehr selten. Als meine Töchter klein waren, haben wir regelmässig vor dem Einschlafen gebetet.