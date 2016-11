Am Lieferwagen, ein Renault Master, entstand ein beachtlicher Sachschaden, wie die Kapo Aargau schreibt. Er war an der Rosengartenstrasse in Zofingen abgestellt, zudem stand hinter dem parkierten Lieferwagen noch ein Warndreieckt.

Das unbekannte Auto, vermutlich ein silberner Volvo, fuhr Richtung Bottenwil. Der Vorfall ereignete sich im Verlauf des Vormittags.

Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen oder den Lenker: Telefon 062 745 11 11.