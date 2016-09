Zwar sieht auch die Regierung keinen besonderen pädagogischen Nutzen in den Bussen. Sie stellt aber nüchtern fest, dass das System offenbar funktioniert: Bussen hätten klar eine abschreckende Wirkung auf die grosse Mehrheit der Berufslernenden. Warum also ändern, was sich bewährt?

Die Einnahmen aus den Bussgeldern kommen vollumfänglich den Lernenden zugute. Sie werden verwendet für Schulexkursionen, Sporttage, Feste oder als Nothilfe für Lernende.