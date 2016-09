Die 52-Jährige kandidiert für die FDP des Bezirks Bremgarten für den Grossen Rat. Milizpolitisch ist sie früh sozialisiert worden. Ihr Vater war zwölf Jahre lang Schulpflegepräsident in Villmergen. Sie selbst wurde 2003 in die Sarmenstorfer Schulpflege gewählt. 2007, als ihre beiden Kinder aus dem «Gröbsten» raus waren, hat sie wieder angefangen zu arbeiten, als Schulsekretärin in der Region mit einem 70-Prozent-Pensum. Seit 2010 sitzt sie im Gemeinderat von Sarmenstorf.

Eine Studie des Zentrums für Demokratie in Aarau hat gezeigt, dass tiefe Entschädigungen mitschuldig sind an den zunehmenden Rekrutierungsschwierigkeiten. Rund 85 Prozent der Aargauer Gemeindeexekutiven bestehen ausschliesslich aus nebenamtlichen Mitgliedern. Von den Gemeindeammännern sind wiederum 80 Prozent selbstständig. Sie sind zeitlich oft flexibler als angestellte Berufstätige.

Kein Verständnis der Chefin

Die Schulleiterin in der Gemeinde, wo Ambühl-Riedo arbeitete, hatte kein Verständnis für ihre Zeiteinteilung: «Mein damaliger Arbeitgeber war extrem mühsam, wenn es darum ging, während der Arbeitszeit Termine für den Gemeinderat wahrzunehmen.» Ambühl-Riedo fuhr mittags nach Hause, um für die Kinder zu kochen. Am Nachmittag arbeitete sie entsprechend länger, aber das missfiel ihrer Chefin. Lucia Ambühl-Riedo kündigte schliesslich und trat eine neue Stelle als Schulsekretärin der Heilpädagogischen Schule Wohlen an. Hier arbeitet sie 40 Prozent und kann ihr politisches Amt, ihre familiären Verpflichtungen und ihre Arbeit gut koordinieren. «Da mein neuer Chef sehr flexibel ist, gibt es über Absenzen keine Diskussion.»