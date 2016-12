Von topp bis «verhaltener»

Auch scheint die Weihnachtszeit in den Einkaufsgeschäften weniger stressig zu sein als in anderen Jahren. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Adventszeit länger war und die Einkaufswoche vor Weihnachten eine komplette ist. Die Geschäfte rechnen denn auch damit, heute am Tag des Heiligabends nochmals richtig überrannt zu werden. Für das Perry Center Aarburg-Oftringen sagt Leiter Ruedi Bügler: «Die Stimmung bei uns war bisher gut. Mit dem letzten grossen Ansturm rechnen wir aber erst ab heute Mittag.» Die Panik- oder Last-Minute-Einkäufe beginnen üblicherweise erst wenige Stunden vor Ladenschluss an Heiligabend. Typische Geschenke auf den letzten Drücker sind Weine oder spezielle Schnäpse, Geschenkkörbe und Gutscheine.

Aber auch Esswaren für die Festtage werden meist erst in den letzten drei Tagen vor dem Weihnachtstag besorgt. Bei Coop sind in der Region dieses Jahr die Klassiker besonders beliebt: Fondue chinoise oder bourguignonne, Filet im Teig und natürlich Schinkli oder Schüfeli. Es gibt aber auch Veränderungen: «Nebst hochwertigem Fleisch gewinnt auch Geflügel und Fisch zunehmend an Bedeutung», sagt Migrossprecherin Bauer.

Ganz einheitlich ist das Bild nicht. Durchzogener klingt es beim Einkaufszentrum a1. Center Manager Georg Medricky hat Einblick in Center in der ganzen Deutschschweiz und sagt: «Wir beobachten, wie der Gesamtmarkt, während der Monate November und Dezember ein zum Vorjahr verhalteneres Kundenverhalten.» Dies schlage sich im Umsatz und der Frequenz nieder. Allerdings befindet sich das a1-Center in einem Umbruch und plant auf 2018 eine Neuausrichtung mit weniger Boutiquen und einem neuen Baufachmarkt. Als Gründe für teilweise weniger Umsatz wird die Kundenabwanderung zum Internethandel oder Einkaufen im günstigeren Ausland angegeben.

Feriensperre für Angestellte