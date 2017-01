In der SRF-«Arena» hatte er das Plakat mit dem Hinweis gerechtfertigt, die Burka sei als Symbol gedacht. Sie solle aufzeigen, dass man bei einem Ja nicht mehr wüsste, wen man einbürgere.

Reimann sagte am Parteitag, in der SVP-Fraktion sei einzig die Luzerner Nationalrätin Yvette Estermann, die slowakische Wurzeln hat, für die erleichterte Einbürgerung.