Dass der Kanton mit einer Erhöhung der Kapazitäten in der Arbeitsvermittlung auf die steigende Zahl der Stellensuchenden reagiert, findet selbstverständlich auch Kurt Emmenegger (Bild) in Ordnung, der Präsident des aargauischen Gewerkschaftsbunds. Nur reicht das nach seiner Überzeugung nicht aus.

Das Schreiben, in dem Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann die Gemeinden am 18. Januar über die Eröffnungen des temporären RAV informierte, liegt der az vor. Darin schreibt Hofmann, der hohe Bestand an Stellensuchenden werde nicht nur von konjunkturellen, «sondern auch von strukturellen Entwicklungen» beeinflusst.

Für Kurt Emmenegger steht das in einem gewissen Widerspruch zur Abstimmungsbotschaft zur Initiative der Gewerkschaften, wo der Regierungsrat die Entwicklung als mehr oder weniger stabil darstelle. «Das ist nicht ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, die wirtschaftliche Entwicklung wird schöngeredet. Dabei weiss jedermann, dass es ein Wirtschaftswachstum von mindestens zwei Prozent braucht, damit die Arbeitslosigkeit wieder sinkt.»

Gefährdete Arbeitsplätze

Die angesprochenen strukturellen Entwicklungen seien aber genau der Punkt, wo die Initiative für eine kantonale Arbeitslosenhilfe ansetzt, wirbt Emmenegger für sein Begehren. Er ist sich ziemlich sicher, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht stabilisieren oder verbessern, sondern weiter verschlechtern wird. Dies, weil es im Aargau etwa 300 Betriebe in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie mit rund 30'000 Beschäftigten gebe, von denen ein grosser Anteil nur gering qualifiziert sei. Diese Betriebe seien über kurz oder lang nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sie ihre Palette nicht auf höherwertige Produkte umstellen, was auch höher qualifiziertes Personal brauche.

Und genau hier setze eben die Initiative «Arbeit und Weiterbildung für alle an»: Damit die Beschäftigten in diesen Betrieben durch Aus- und Weiterbildungen der Entwicklung folgen und ihren Arbeitsplatz behalten können.