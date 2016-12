Der Wunsch nach weisser Weihnacht blieb unerfüllt – einmal mehr. Stattdessen erinnert der Sonnenschein mehr an Frühling denn an Winter. Keine Spur von Regentropfen oder gar Schneeflocken. Die Trockenheit im Aargau hält an; bis Neujahr sind keine Niederschläge zu erwarten. In einigen Regionen wurden noch nie längere Trockenperiode gemessen.

Einen Rekordwert meldet Meteoswiss aus Zofingen: 34 Tage, zwischen dem 19. November und dem 22. Dezember, fiel kein Niederschlag – solange wie noch nie seit Messbeginn vor über 100 Jahren. Und am Messstandort im bernischen Wynau, gleich an der Aargauer Grenze, wurden sogar 37 Tage ohne einen Regentropfen registriert.

Ebenfalls Rekord bedeuten die 30 trockenen Tage in Buchs-Aarau, die von Ende November bis kurz nach Weihnachten gemessen wurden. Die 0,2 Millimeter Regen, die in Buchs am Abend des 26. Dezembers fielen, sind die einzigen Niederschläge im ganzen Monat. Stimmen die Prognosen und bleibt der Regen bis zum Wochenende aus, wird es dort der trockenste je gemessene Dezember.