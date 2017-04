Teufelskreis durchbrechen

Dies dürfte mitunter der Grund sein, weshalb die Familie des mutmasslichen Vierfachmörders Thomas N. das Haus in Rupperswil verkaufen will. Nach einer solchen Tat, so Spielmann, werde man abgestempelt als Mutter oder Bruder eines brutalen Killers.

Die Situation wird zum Teufelskreis. «Verwandte können diesen durchbrechen, indem sie ihren Namen ändert oder wegzieht», erklärt der Psychologe. So entziehe sie sich einem unerträglichen «Machtspiel».

Doch weder ein neuer Name noch ein neuer Wohnort machen ein Drama rückgängig, weiss auch Spielmann. «Aber man hat dann wieder die nötige Kraft, eine Tat zu verarbeiten, die einem übergestülpt wurde.» (cze)