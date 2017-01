Herr Koradi, wie haben Sie die erste Zeit erlebt als Bankchef?

Pascal Koradi: Für mich war es eine lehrreiche Zeit. Ich habe mir Zeit genommen, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu sprechen, aber auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe viele Kunden persönlich kennen gelernt, habe sie gefragt, ob sie mit unseren Leistungen zufrieden sind. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen in den 24 Niederlassungen und 7 Regionalsitzen besucht, die mit hohem Engagement bei der Sache sind und sich mit der Bank identifizieren.

Ihr Arbeitsweg hat sich stark verkürzt. Können Sie deshalb eher zu Hause sein? Oder sollen wir das eher Ihre Ehefrau fragen?

(lacht) Wenn Sie mögen. Nein, im Ernst: Die Nähe hat sicher viele Vorteile. Ich bin viel eher in der Lage, einmal kurzfristig zugunsten meiner Familie einzuspringen. Natürlich war die Einarbeitung im neuen Job mit dem Besuch der Niederlassungen und den Kunden auch verbunden mit Abendterminen. Das hat meine Familie auch gespürt.

Zu reden gab im Vorfeld ihrer Ernennung der politisch verordnete Lohndeckel von 600 000 Franken für den CEO. Werden Sie öfters darauf angesprochen?

Selbstverständlich ist das auch ein Thema. 600 000 Franken sind absolut gesehen ein grosser Betrag, auch wenn andere Bankchefs in vergleichbaren Banken mehr verdienen. In meinem Umfeld werde ich eher darauf angesprochen, dass der Betrag hoch sei, als tief.

Ihr Vorgänger äusserte Bedenken, dass es im mittleren Kader schwieriger sein werde, die bestqualifizierten Mitarbeiter zu finden und dass sich Headhunter auf die Mitarbeiter stützen.

Der Bankrat und die Geschäftsleitung haben die Vorgaben umgesetzt. Sie haben auf andere Stufen wie im mittleren Kader keinen Einfluss. Mir ist es wichtig, dass die Aargauische Kantonalbank weiterhin eine attraktive Arbeitgeberin ist, die marktgerechte Löhne bezahlen kann. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nein, wir haben nicht mehr Mühe, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Selbstverständlich sind nicht nur pekuniäre Gründe für die Attraktivität verantwortlich: Wirklich engagierte Mitarbeiter erhält man nur, wenn andere Faktoren stimmig sind.

Sie fanden eine Bank vor, die von Rekordgewinn zu Rekordgewinn geeilt ist. Das stellen wir uns nicht einfach vor. Wie sehen Sie das?

Ich finde es ein Privileg, in eine solche Bank einzutreten und habe Respekt davor, was meine Kollegen heute und in der Vergangenheit geleistet haben. Gleichzeitig stehen wir als Bank vor Herausforderungen. Da gibt es sicher die technologischen Entwicklungen, Stichwort Digitalisierung, die neue Möglichkeiten bieten. Auch das Marktumfeld hat sich verändert: Es treten neue branchenfremde Anbieter in den Markt ein. Ich habe deshalb die ersten Monate genutzt, um an unserer Gesamtbankstrategie zu arbeiten. Dabei ist mir klar geworden, dass der Kunde noch stärker in den Vordergrund gerückt werden muss. Wir wollen uns weiterentwickeln zu einer kundenzentrierten Organisation. Wir haben das in den Mittelpunkt unserer Vision gestellt. Unser Anspruch ist es, Brücken zu bauen, zwischen den Problemstellungen unserer Kunden und den entsprechenden Lösungen.

Das tönt nach einer neuen Strategie?

Ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn es sich weiter entwickelt. Selbstverständlich ist da das Thema der Strategie zentral. Die Strategie ist aber nur die Summe vom gewünschten Verhalten jedes Einzelnen. Entscheidend ist unsere Unternehmenskultur. Und die hat wirklich viele Themen fest verankert: das gegenseitige Vertrauen, der Respekt insbesondere gegenüber dem Kunden und auch die Verantwortung. Was ich zusätzlich einbringen will, sind zwei weitere Werte: die Offenheit gegenüber Neuem und die Beweglichkeit. Der Erfolg hat es an sich, dass man manchmal nicht mehr offen ist für eine neue oder bessere Idee. Gleichzeitig macht der Erfolg vielfach so satt, dass man nicht mehr beweglich ist für die Herausforderungen.

Was heisst das konkret?

Schon jetzt sind wir kundenorientiert, aber nicht kundenzentriert. Wir haben begeisterte Kunden. Doch wo wir sicher noch zulegen können, ist, dass man das Wissen über Kunden stärker innerhalb der Organisation teilen kann. Ein einfaches Beispiel: Wenn Sie an einem unserer Bancomaten Geld abheben wollen, dies aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann sind Sie wahrscheinlich frustriert. Das wissen wir aber nicht und können Ihnen auch nicht helfen. Technologisch müssen wir es also schaffen, dass wir diese Information erhalten und Ihnen schnell helfen können. Erst dann haben Sie als Kunde wirklich ein befriedigendes Ergebnis.

Können Sie uns verraten, wie das letzte Jahr gelaufen ist?

Genaue Details kann ich Ihnen noch nicht verraten. Nur so viel: Wir werden weiterhin ein sehr gutes Resultat ausweisen. Es wird nicht an das Rekordergebnis vom 2015 herankommen. Aber das Ergebnis wird zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Sie treten ohne Krawatte auf. Was steckt dahinter?

Mir geht es um einen Kulturwandel, den wir damit zum Ausdruck bringen. Meine Geschäftsleitungsmitglieder und ich haben uns zu den neuen Werten verpflichtet und haben dies auch gegenüber unseren Mitarbeitern so kundgetan. Natürlich treten wir im Kundenkontakt weiterhin auch mit Krawatte auf.

Wie sieht es mit dem «Du» aus? Viele Firmen sind dazu übergegangen, dass das man sich in der Firma duzen soll.

Bezüglich einem verordneten «Du» bin ich skeptisch. Man soll die Mitarbeiter auch nicht vor den Kopf stossen. Wenn es auf einmal heisst: Wir sind nur noch per Du, dann finde ich das nicht gut.

Wir leben in einem Zeitalter des raschen Wandels. Das überfordert auch viele. Wie gehen Sie damit um?

Man muss aufpassen mit dieser Einschätzung zur Gegenwart. Ein Blick zurück zeigt, dass wir immer im Wandel waren. Ich kann mir vorstellen, dass das die Menschen in der ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution auch gedacht haben, dass sich Vieles wandelt. Ich teile die Meinung, dass wir in einer vierten industriellen Revolution stecken, aber der Wandel ist Teil des Lebens und hoffentlich auch der Wirtschaft. Deshalb möchte ich das nicht überbetonen.

Sie legen Wert auf mehr Effizienz. Was heisst das konkret?

Es ist sicher die Art und Weise, wie wir unser Geschäft abwickeln. Es geht um das Thema, wie wir heute die Kontoadministration führen, wie beispielsweise die Kontoeröffnung. Hier laufen im Hintergrund Prozesse, nicht nur bei unserer Bank, die nicht bruchstellenfrei sind. Hier liegt tatsächlich einiges drin. In diesem Bereich braucht es jedoch auch Investitionen, die wir uns in den nächsten Jahren sicher leisten müssen.