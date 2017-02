Die auf dem Aargauer Schulportal publizierte Meldung verkündet den Schulen die Verlängerung der Geduldsprobe. Am neuen Administrationssystem für Lehrpersonen (Alsa) würden «manuelle Prüfungen und Anpassungen vorgenommen», was zu einem «unvermeidlichen Rückstau der Meldungen beim Personaldienst» führe, teilt das Bildungsdepartement (BKS) mit. So könne es geschehen, dass Anstellungsbehörden Abwesenheitsmeldungen oder Pensen von Stellvertretungen noch nicht übermitteln können. Das BKS fordert deshalb die Schulen auf: «Bitte rufen Sie deswegen nicht im Personaldienst Lehrpersonen an, denn der Prozess kann weder vorgezogen noch beschleunigt werden.»

Im Zuge der Problematik mit der Schnittstelle zwischen Alsa und dem Lohnsystem des Kantons Aargau sei der Personaldienst Lehrpersonen zurzeit intensiv an der Korrektur der aufgelaufenen Fälle, erklärt Simone Strub, Leiterin Kommunikation beim BKS. «Dazu werden zahlreiche manuelle Prüfungen und Anpassungen vorgenommen, was zu einem unvermeidlichen Rückstau der Meldungen beim Personaldienst führt.»

Die Probleme seien praktisch alle im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel aufgetreten. «Die einzelnen Meldungen werden chronologisch abgearbeitet», sagte Strub. Deshalb sei es auch nicht möglich, aktuelle Meldungen vorzuziehen und telefonisch abzuwickeln. Ein elektronisches Hilfsprogramm unterstütze den Personaldienst bei der Aufarbeitung der Meldungen. «Erschwerend kommt hinzu, dass die Pensenmeldungen jetzt gehäuft eintreffen, weil viele Schulen sie noch vor den Ferien erledigt haben möchten.» Wie lange noch Alsa nur eingeschränkt funktioniert, kann Strub nicht sagen, man arbeite aber mit Hochdruck an der Lösung der Probleme. Beim BKS habe man aber auch Verständnis für die Ungeduld der Schulen.

Geduldsprobe und viel Aufwand

Georg Ziffermayer ist Schulleiter im Schulhaus Pfaffechappe in Baden. Er ist zuständig für 76 Lehrpersonen und 440 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Er gehört also zu denen, die das BKS um Geduld im Umgang mit Alsa bittet. Die Arbeit mit dem System erweise sich tatsächlich als Geduldsprobe, erklärt Ziffermayer. Und oft sei sie ganz einfach mühsam. Als Beispiel nennt Ziffermayer die vielen Schritte, die es braucht, bis er über das System eine Stellvertretung anstellen kann, und zwar so, dass die Person auch pünktlich ihren Lohn erhält.

«Da klickt man sich durch das Programm. Und nach jedem Schritt braucht es eine Bestätigung, bis man weitermachen kann. Oftmals kommt die Bestätigung dann aber erst am nächsten oder übernächsten Tag, sodass man den Prozess nicht in einem Zug abschliessen kann.» Diese Verzögerungen seien einerseits systembedingt, andrerseits aber auch organisatorisch. Denn häufig seien die zuständigen Sachbearbeiter im Personaldienst Lehrpersonen anders beschäftigt oder gar nicht anwesend.

Auch bei einem funktionierenden Alsa sei der Aufwand für die Schulverwaltungen bei Pensenmeldungen erheblich grösser geworden. «Da wurde klar Arbeit vom BKS an die Schulen ausgelagert», sagt Ziffermayer. Vorteile für die Schule sieht er höchstens darin, dass Verträge und Statistiken einfacher zu erstellen sind als das in der Alsa-losen Zeit der Fall war. Was der Schulleiter hingegen rühmt, ist der Support, den die Anwender erhalten, «auch wenn ich auch dort manchmal Ratlosigkeit und Überforderung feststelle».

Teurer als erwartet

Für Alsa hatte der Grosse Rat 2013 einen Kredit von 2,64 Millionen Franken bewilligt. Man erhoffte sich eine erhebliche Kostensenkung in der Personaladministration. Im März 2015 musste das Budget um 770 000 Franken erhöht werden. Auch die Betriebskosten stiegen von den geplanten 200 000 auf 300 000 Franken. Das System Alsa wurde auf das Schuljahr 2016/17 im Aargau flächendecken eingeführt.