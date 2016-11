Wenn an dieser Stelle von Spitälern die Rede ist, geht es meist um die akutsomatischen Kantonsspitäler. Für einmal liegt der Fokus auf einem anderen Kantonsspital, nämlich auf den Psychiatrischen Diensten Aargau AG (PDAG). Diese luden gestern Abend zahlreiche Prominenz aus Politik, Verwaltung und Gesundheitsbranche zur Eröffnung der neuen Klinik für Kinder und Jugendliche in die gleich daneben stehende Turnhalle Königsfelden. Gekrönt wurde der Anlass danach durch ein farbenprächtiges Lichtspektakel im und am neuen Klinikgebäude.

Für Verwaltungsratspräsidentin Christiane Roth war gestern ein ganz grosser Tag für ein strategisch wichtiges Projekt. Man strebe eine moderne Infrastruktur an, die eine zeitgemässe, offene Psychiatrie ermögliche, die auch wettbewerbsfähig sein muss, so Roth. Und natürlich soll sie einen therapeutischen Mehrwert für die Patienten bringen. Die neue Klinik setze Massstäbe, lobte Roth das Gebäude. Denn hier kann man die Behandlungsangebote an einem Ort konzentrieren. Davon verspricht man sich viel für die Patienten. Und die personellen Ressourcen lassen sich besser einsetzen.

Landammann und Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli fragte ins Publikum: «Was wünschen wir Erwachsenen uns für unsere Kinder?» Sie gab die Antwort gleich selbst: Ein stabiles Umfeld, eine gute Ausbildung, ein liebevolles Daheim. Der Neubau hier sei ein Daheim auf Zeit, in dem man sich wohl fühlen und Bildung geniessen könne, ein Umfeld, das Kindern und Jugendlichen helfe, wieder gesund zu werden.

Im Neubau mit mehr Plätzen kann man verschiedene Angebote an einem Ort zusammenfassen. So lasse sich «das bisher schon gute Angebot weiter verbessern». Bisher seien immer wieder ausserkantonale Hospitalisationen nötig gewesen, weil man im Aargau zu wenig Plätze hatte, so Hochuli.

Jeweils derselbe Therapeut

Nach Schätzungen seien im Kanton Aargau mindestens 12 000 Kinder und Jugendliche von psychischen Störungen betroffen, sagte die Gesundheitsdirektorin weiter. Längst nicht alle würden entsprechend betreut. Jetzt gelte es, das Etappenziel zu feiern und schon das nächste Ziel ins Auge zu fassen.

Im Gespräch mit CEO Jean-François Andrey sagte Stephan Kupferschmid, designierter Chefarzt PDAG, dass ein Kind oder ein Jugendlicher über mehrere Behandlungen denselben Therapeuten bekommen soll. Auch die neuen digitalen Möglichkeiten nutze man, indem man Familien online frühzeitig erste Informationen gebe.

Mehr Patienten im Winter

Im Sommer, so Jürg Unger, Chefarzt PDAG, habe man weniger Patienten. Viel mehr kommen im Winter. Damit sie den Schulanschluss nicht verpassen, werden individuelle Schulpläne erarbeitet – vom Erstklässler bis zur Maturklasse. Dabei sei zu beachten, sagte Unger, dass die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Patienten von wenigen Minuten bis zu Stunden reiche.

Die Klinik für Kinder und Jugendliche, die schon im November genutzt wird, ist ein Teilprojekt der 125 Millionen Franken teuren Gesamtsanierung der Psychiatrie Königsfelden, die bis 2018 abgeschlossen sein soll. Der Neubau bietet 36 stationäre Betten (für 18 Kinder und 18 Jugendliche), eine Tagesklinik mit 18 Plätzen sowie eine Klinikschule. Die Bauzeit dauerte ab Grundsteinlegung 16 Monate. Die regionalen Ambulatorien in Aarau, Baden, Rheinfelden und Wohlen sowie die Liaisonpsychiatrie (diese kümmert sich um Menschen, die neben ihrer körperlichen Grundkrankheit ein psychisches oder psychiatrisches Leiden aufweisen) in verschiedenen Institutionen im Aargau bleiben laut PDAG bestehen.