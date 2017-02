Die Aufsichtsbehörde ENSI hatte der Nagra im Dezember empfohlen, zusätzlich zu den beiden erwähnten Standorten auch eine dritte Stätte, nämlich Nördlich Lägern, als potenziellen Ort für ein Tiefenlager weiter zu untersuchen. Die Ergebnisse aus allen Untersuchungen sollen dem Bundesrat als Grundlage dienen, die Standortwahl für das Atommüll-Tiefenlager zu treffen.

Doktorandin stellte umfassende Analysen an

Favero untersuchte zunächst die Eigenschaften des Opalinustons an allen sechs in Erwägung gezogenen Standorten und in verschiedenen Tiefen. Weiter prüfte sie, wie sich von den Containern abgegebene Hitze auf den Opalinuston und andere Materialien auswirken, mit denen sie üblicherweise umhüllt werden.

Ausserdem analysierte sie, wie sich das Bohren eines Tunnels auf den Fels auswirken wird - beispielsweise ob er durch Kontakt mit Luft durchlässiger wird. Eine undurchlässige Barriere aus Fels ist Grundvoraussetzung für ein Tiefenlager.